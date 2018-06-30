القفطان والأغنية المغربية عناوين ليلة ماجدة الرومي في موازين

لم تثن حملات مقاطعة مهرجان موازين – إيقاعات العالم، التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عن حضور حفل النجمة اللبنانية “ماجدة الرومي”، الذي أحيته مساء الخميس، في إطار فعاليات النسخة الــ 17 من المهرجان، حيث تابع الحفل أيضا شخصيات سياسية وثقافية وعدد مهم من الجالية العربية المقيمة في المغرب.

واختار الحضور الاستمتاع بخالدات “الماجدة” مرددا ومحلقا في سماء الفن الراقي، رقي عشاق مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط الذي يحافظ على شكل “أنماطه الموسيقية”، التي يحتضنها فضاؤه في كل دورة من دورات المهرجان الذي يعد الأول بالمغرب والعالم العربي.

“ماجدة الرومي” لم تخذل بدورها الجمهور الذي اختار اقتناء تذاكر حفلها، أسابيع قبل بداية المهرجان، وقدمت باقة من أغانيها التي تفاعل معها الحضور ورددها معها، قبل أن تعانق عشاقها بالمغرب من خلال أغنية “يا بنت بلادي” التي ترددها في كل حفلاتها بالمملكة، معبرة عن إعجابها بشعب المغرب وبأرضه الطيبة، ولتغادر المسرح في هدوء.

وحرصت “الرومي” مرة أخرى على ارتداء القفطان المغربي، حيث اختارت لونا هادئا، بتطريز ذهبي تغلب عليه الصنعة المغربية التقليدية، كما ظهرت على المسرح وهي تتحرك بسلاسة رغم صعوبة استعمال القفطان من طرف النساء الغير المغربيات.