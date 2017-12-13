ليلى اسكندر تعتنق الإسلام وتنجذب للباس المحتشم

اعتنقت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر الإسلام، وأعلنت عن هذا الخبر عبر فيديو مباشر على موقع “انستغرام”، وجاء رداً على كل ما أثير حولها، عقب ارتباطها الرسمي من الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وعبرت عن تفضيلها للباس المحتشم واحترامها لعادات وتقاليد الشعب السعودي، وكان زوجها الفنان قد تحدث في السابق عن تفتحها على الإسلام.

لم تخف الفنانة ليلى اسكندر خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف بالسعودية، بأنها اعتنقت الإسلام منذ مدة، لكن لم تكشف ذلك لجمهورها، وأبدت احترامها وتقديرها لعادات وتقاليد الشعب السعودي، وأشارت إلى كونها تميل منذ البداية إلى ارتداء الألبسة المحتشمة، وانتشرت لها صوراً بالحجاب على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن هذه الفنانة كانت قد مهدت لاعتناقها الإسلام، على خلفية ما كانت تنشره منذ نحو شهرين، مثل إقدامها على نشر سورة “الفلق” وبعض الصور ظهرت فيها مرتدية الحجاب برفقة زوجها، وكان وراء نشرها بنفسه.

ولم يستبعد يعقوب الفرحان خلال برنامج “يا هلا رمضان”، إمكانية أن تعتنق زوجته ليلى الإسلام، كونها متفتحة كثيراً على الدين الإسلامي، وقال بأنه لم يضغط عليها وترك لها القرار كونه شخصي محض، ولأن ليلى اسكندر على حد تأكيده تربت على المسيحية الصالحة، وكانت تصوم معه رمضان وتقرأ القرآن، وهذا ما جعل جمهورها يتوقع اقترابها من اعتناق الإسلام.