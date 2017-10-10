بعد ارتباك طويل في حياتها بين الغناء والاعتزال…..ليلى غفران تستعد لطرح ألبوم جديد

تراجعت الفنانة “ليلى غفران” عن طرح ألبومها الذي كان مقررًا خروجه إلى النور قريباً، حيث اختارت طرح مجموعة من الأغاني على شكل “سينغل”، وذلك عبر 4 مراحل يليها إصدار ألبوم منوع هو الأول من نوعه في مشوارها الفني، ويتضمن أغاني باللهجة المغربية، الخليجية، اللبنانية والمصرية.

وكانت “غفران” قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنيتين باللهجة المغربية، الأولى وطنية وتحمل عنوان “يا المغرب”، وأخرى عاطفية تحت عنوان “جابني الغرام”، إضافة إلى أغنية” تعافيت” باللهجة اللبنانية.

وتعد الفنانة المغربية من أقوى الأصوات التي تألقت بشكل كبير على الساحة الفنية خاصة خلال فترة التسعينيات، بألبوماتها “أنا آسفة”” “اسألو الظروف”… الخ، وكذلك بإعادتها لأغاني العندليب “عبد الحليم حافظ”، (كامل الأوصاف وحبك نار)، لكنها لم تستطع الحفاظ على نجاحها، خاصة بعد أن عرفت حياتها العديد من مراحل الإثارة بين زواجها من 5 رجال، وبين صدمة مقتل ابنتها “هبة” التي جعلتها تعيش حالة من الارتباك بين الغناء لتجاوز صدمتها، والاعتزال والتراجع ثم الابتعاد من جديد عن الساحة الفنية، قبل أن تعلن مؤخراً عودتها لإصدار مجموعة من الأعمال التي قالت أنها اختارتها بعناية احتراماً لجمهورها الوفي لأغانيها التي تتسم معظمها باللون الطربي.