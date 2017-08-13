ليلى غفران تنحت جسمها على خطى مايا دياب

استعداداً لألبومها الجديد، تخضع الفنانة المغربية ليلى غفران لتدريبات رياضية مكثفة، وشكل جسم جديد مع المدرب مصطفى أكشن.

والفنانة غفران ليست الأولى التي تلجأ إلى مدرّب تنسيق القوام ونحت الجسم، مصطفى أكشن، بل سبقتها إليه فنانات كثيرات من العالم العربي مثل: مايا دياب، ودوللي شاهين، وغادة عبد الرازق، وساندي التونسية، وهدى، وجميلة عزيز، بدريه طلبه، وفاء عامر. كذلك أحمد شاهين.

وللحصول على نتيجة رائعة، يعتمد المدرب مصطفى أسلوب الموسيقى وتنسيق القوام، وهو المُتبع في الغرب تحت مسمى “body music، body sexy”، لنحت القوام.