الفنانة السعودية لينا السلطان مصابة بالسرطان وتطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء

خضعت النجمة السعودية لينا سلطان لعملية استئصال لورم سرطاني بنجاح، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء، وكانت قد اكتشفت مرضها بالصدفة خلال متابعتها لمرضى السرطان، خلال حملات شهر أكتوبر الوردي، الخاص بحملات الكشف المبكر عن حملات الإصابة بهذا المرض الخبيث.

أعلن عن هذا الخبر القاسي والذي آلم معجبيها كثيراً، فقال المنتج السعودي خالد الراجح عبر تدوينة طويلة نشرها على حسابه الرسمي عبر تطبيق إنستغرام. بأن لينا ترقد في الوقت الحالي بمستشفى “دلة” بالرياض، وتحدث عن اكتشافها إصابتها بالورم السرطاني، في خضم حرصها على متابعة مرضى السرطان في حملات شهر أكتوبر الوردي، من أجل الكشف المبكر لاكتشاف هذا المرض.

وطلب خالد الراجح من جمهور الفنانة لينا الدعوة لها حتى تشفى، وتحدث عن إيمانها بقضاء الله وقدره وشجاعتها في مواجهة المرض حتى تشفى، لأنها صرحت قائلة: “..لا يوجد إنسان علي وجه الكرة الأرضية من يكابر على المرض والحمد لله أنه تم اكتشافه في مرحلة مبكرة.. وراضية بقضاء الله.. وأطلب من جمهوري وأحبابي الدعاء..”.

يذكر أن خالد الراجح أكد أن النجمة لينا السلطان، اكتشفت موهبتها لأول مرة مؤسسة “لوكيشن” للإنتاج الفني والإعلامي، وتابعها جمهورها في برنامج “جاب العيد” الذي تم بث على قناة روتانا خليجية، وكذلك برنامج “ألو فايز” مع الفنان السعودي فايز المالكي على قناة MBC.

أما حضورها الدرامي تجسد في مسلسل يحمل عنوان “وجوه محرمه” و “شباب البومب” إلى جانب مشاركتها في “أصعب قرار” و “سناب شات” و كذلك “مستر كاش”.