كتبت سيرتها الذاتية بالعربية…ليندسي لوهان تصبح روحانية للغاية

صرحت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان مؤخراً أن سبب ظهورها ببشرة نقية ومشرقة بشكل لافت للنظر خلال حضورها المهرجان الدولي الرابع والخمسين للأفلام التركية في أنطاليا يرجع إلى مواظبتها على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

وكانت الممثلة الأمريكية في حركة مفاجئة وغير متوقعة قد حذفت كافة صورها من حساب “إنستغرام” ( يذكر أن عدد متابعيها على “إنستغرام” يبلغ 5.7 مليون شخص) ، كما قامت بتغيير لغة سيرتها الذاتية من الإنجليزية إلى العربية، وكتبت الممثلة البالغة من العمر 30 عاماً عبارة “السلام عليكم” في سيرتها الذاتية، واعتبر المتابعون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطوات التي قامت بها لوهان تعبيراً عن تحولها للإسلام، حيث غردت امرأة على “توتير”: “أنا سعيدة للغاية لأن ليندسي تحولت للإسلام.

ليهديها الله ويبارك فيها”، وأضاف آخر: “سمعت أن ليندسي تحولت للإسلام؟ إذا كان الخبر صحيحاً، فالحمد لله أن هداها لاتباع الطريق القويم”.

ومن جانبها لم تعلق لوهان منذ قيامها بحذف صورتها وتغيير سيرتها الذاتية على “إنستغرام”. ولكنها في لفتة أخرى حرصت على ارتداء الحجاب أثناء زيارتها للاجئين السوريين في تركيا خلال أكتوبر، كما أنها صرحت لصحيفة “صن” البريطانية العام الماضي بأنها “روحانية للغاية، ومنفتحة على التعليم”، ولقد التقطت للممثلة الأمريكية صور سابقة وهي تحمل “القرآن”. كما أنها قضت أخيراً عدة أشهر في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دبي.

وفي معرض حديثنا عن الممثلة الشابة نجد أنها بدأت حياتها المهنية وهي طفلة عارضة للأزياء قبل أن تظهر للمرة الأولى سينمائياً في أفلام الحركة من إنتاج شركة ديزني لعام 1998م وهي في سن الحادية عشر. اكتسبت شهرتها بين عامي 2003م و2005م بالأدوار القيادية في أفلام مثل:Freaky Friday, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded.

توقفت حياتها المهنية عام 2007م بسبب قيادتها تحت تأثير الكحول ولإعادة تاهيلها ثلاث مرات في مراكز تأهيل مدمني المخدرات.

استأنفت مسيرتها عام 2008م بحلولها ضيفة في المسلسل التلفيزيوني ugly betty، كما لعبت دور البطولة عام 2009م في فيلم آلام العمل، كما ظهرت في فيلم ماشيتي عام 2010م, كما بدأت لوهان مسيرتها في موسيقى البوب الأمريكي عام 2004م بألبوم speak وبألبوم followed up with A Little More Personal (Raw) عام 2005م.

وقد أخذت النصيب الأكبر من الدعاية ولا سيما في حياتها الشخصية.