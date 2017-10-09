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مؤسسة الدوحة للأفلام تفتح باب التسجيل لحكام مهرجان أجيال السينمائي 2017

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أكتوبر ٩ ,٢٠١٧

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن فتح باب التسجيل للصغار والشباب في قطر والمنطقة من عمر 8 إلى 21 عاماً ليكونوا أعضاء في لجان التحكيم في مهرجان أجيال السينمائي الذي يقام من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

وسيكتسب الحكام خبرات ومعارف عميقة حول عالم السينما وتأثيرها على تشكيل المفاهيم والآراء حول العديد من القضايا.

ويجمع المهرجان الثقافي السنوي في نسخته الخامسة جميع أفراد المجتمع، كما يساعد في تمكين شباب المنطقة وتعزيز إبداعاتهم من خلال صناعة الأفلام.

للتسجيل في لجان التحكيم في أجيال، الرجاء زيارة:

http://www.dohafilminstitute.com/ajyaljury

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