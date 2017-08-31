مؤسس فيسبوك يختار لمولودته اسماً غريباً

نشر مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك صورة له مع عائلته بمناسبة قدوم مولودته الجديدة.

وفي الصورة تظهر الزوجة والابنة الكبرى إلى جانب الطفلة الجديدة والتي أطلق عليها اسم “August” تيمناً بشهر أغسطس الذي شهد ميلادها. وقد وجه مارك رسالة مطولة إلى ابنته ” أغسطس” عبر فيها عن امتنانه وفرحته الشديدة بقدومها إلى الحياة.

بدورهم تفاعل الناشطون على موقع فيسبوك مع رسالته المؤثرة وتناقلوها عبر صفحاتهم الشخصية، وأهم ما جاء في الرسالة كانت هذه الفقرة “عزيزتي أغسطس مرحباً بك في هذا العالم، نحن متحمسون للغاية لمعرفة ماذا ستصبحين”.

كما نصحها بأن تعيش سنها، وتستمتع بطفولتها، لأنها أفضل مرحلة في عمر الإنسان، وأن تلعب وتخرج وتقرأ القصص، واعداً إياها بأن يبذل كل ما في وسعه “لجعل العالم مكاناً أفضل لكِ ولجميع أطفال جيلك”.

كما ختم رسالته بالقول: “نحن نحبك كثيراً، ومتحمسون للغاية في هذه المغامرة معك.. أتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالحب والأمل..أمك وأبوك”.