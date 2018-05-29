تخلصي من مشاكل بشرتك الدهنية بماء الأرز

على النساء صاحبات البشرة الدهنية اختيار الخلطات الطبيعية المفيدة لنوع بشرتهن، ومنها ماء الأرز حيث يستخدم في خلطات للبشرة الدهنية، لفوائد الفعالة. لنتعرف عليها.

– يساعد ماء الأرز عند استعمالها على البشرة الدهنية على التخفيف من الإفرازات الكثيرة التي تنتجها البشرة الدهنية، وتقلل من نسبة الزيوت التي تظهر على البشرة، فتمنحها إطلالة ملفتة وناعمة خالية من الشوائب.

– أيضاً يساعد على حماية المسام من تراكم السموم داخلها، وهذا الأمر يجعلها أقل عرضة للتعرّض للمشاكل الجلدية ويساهم على إغلاق المسام وتضييقها، وحمايتها من أي عوامل خارجية.

– بالإضافة إلى أن ماء الأرز يعتبر مفيداً جداً للبشرة الدهنية إذ إنه يخفف من تأثرها بالعوامل الخارجية، لا سيما الشمس، حيث يعمل عمل الواقي من الشمس، ويحميها من آثار هذه الأخيرة عليها، كمنع ظهور البقع السوداء أو البنية، أو التعرّض للإحمرار والتهيّج نتيجة الحرارة المرتفعة عند التعرّض لأشعة الشمس بكثرة.

– مفيد جداً للتخلص من آثار البثور وحب الشباب، لا سيما وأن العديد منها يكون صعب التخلص منها عند صاحبات البشرة الدهنية، كونها تفرز الكثير من الزيوت التي تؤدي إلى الإكثار من ظهورها. لذا فإن ماء الأزر يساعد على التخلص منها وإزالتها ويوحد لون البشرة.

– كما وأن ماء الأزر مفيد جداً لمعالجة مشاكل بهتان البشرة الدهنية عند التعرض للكثير من المواد الكيميائية المضرة بها، لذا فإن هذا الماء يعيد إليها إشراقتها، ويجدد الخلايا الجلدية ويتخلّص من الجلد الميت الذي يعيق نضارة البشرة الدهنية.