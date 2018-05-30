ماء الورد مرطب ومفتح طبيعي لشفتيك

يعتبر ماء الورد من الوسائل المفيدة جداً والفعالة للشفاه، والتي يمكنك من خلالها الحصول على شفتين ورديتين بشكل طبيعي. إليك بعض هذه الفوائد..

له قدرة على تقشير الشفا والتخلص من الجلد الميت الذي يتجمّع أعلاها، وهذا الأمر يساعدك على الحصول على شفايف وردية بشكل طبيعي من دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمليات التجميل، وللاستفادة من ماء الورد على هذا الصعيد، يكفي أن تقومي بمسح الشفايف بالقليل منه بواسطة قطنة صغيرة، ثم ضعي القليل من السكر على الشفايف وافركيها بفرشاة أسنان نظيفة للتخلص من الجلد الميت، ثم اغسليها بالماء الفاتر وعودي وامسحيها بالقليل من ماء الورد.

من الفوائد الكثيرة التي يوفّرها لك ماء الورد، هي قدرته على ترطيب الشفاه لمنع تشققها وظهور الخطوط فيها، وهذا الأمر يعتبر ضرورياً للحفاظ على الجمال الطبيعي للشفايف، ولتحصلي على النتيجة المرجوة في هذا الإطار، قومي بتدليك الشفايف بالقليل من ماء الورد، ثم حضّري مزيجاً من ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من السكر والقليل من زيت الزيتون، وادهني شفاهك بها واتركيها مدة 20 دقيقة، قبل غسلها بالماء الفاتر.

يعمل على تفتيح الشفاه، ومنحها اللون الوردي الطبيعي، ولكي تحصلي على هذا اللون الطبيعي والتخلص من اسمرار شفتيك، قومي بمزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الماء الورد في كوب صغير، وادهني بها شفتيك لمدة 15 دقيقة، ثم إغسليها بالماء الفاتر، وللحصول على النتيجة المرجوة، ضعي هذا الخليط أربع مرات في اليوم لمدة أسبوع.