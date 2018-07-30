ماء ميسلر وسيلتك المثلى لإزالة المكياج دون عناء

إن من أكبر الأخطاء التي قد ترتكبها أية امرأة في حق بشرتها هي عدم إزالة آثار الماكياج عن وجهها قبل النوم، فخطوة تنظيف البشرة خطوة هامة جدا للمحافظة على شبابها ورونقها من الأتربة والملوثات فما بالنا في حال كان هناك آثار مكياج عالقة بها طوال اليوم.

ولكن كثير من السيدات يهملن تلك الخطوة الهامة جدا بسبب التعب أو الكسل، فبعد يوم مليء بالمهام قد تصل المرأة لفراشها وهي في غاية التعب للدرجة التي تجعلها تهمل تلك الخطوة فتكون النتيجة بشرة مرهقة صباحا ومع الوقت اتساع في مسام الوجه وتجاعيد مبكرة بشكل ملحوظ.

ولأن خبراء التجميل لا هم لهم في الحياة سوى تسهيل طرق ووسائل تجميل البشرة يأتي ماء ميسلر ذلك الاختراع القوري ليمكنك من غسل وجهك بالماء وأنت في فراشك.

إن أهم ما يميز ماء ميسلر بكافة أنواعه المطروحة في الأسواق أنها ماء بمكونات طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن تنظف البشرة بفعالية ولا يلزمك إعادة غسل الوجه بعدها، فهو مكون من ماء الورد ووبذور العنب وتختلف تفاصيل المكونات الأخرى من علامة تجارية لأخرى لكن يظل هو الطريقة المثلى للحصول على بشرة نظيفة دون عناء.

وهناك عدة أنواع لماء ميسلر في الأسواق فمنها الأنواع التي تزيل المكياج الأكثر صعوبة والدهون ومنها الأنواع الخفيفة للاستخدام اليومي

كل ما عليكي سيدتي عمله هو أن تبللي قطعة من القطن بقليل من ذلك الماء السحري وتمسحي وجهك جيدا به وتكرري العملية إن احتاج الأمر لذلك بعدها ضعي كمية بسيطة من كريم العين وكريم الليل لتحصلي على بشرة مشرقة في صباح اليوم التالي.