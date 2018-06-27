ماجدة الرومي تخلق الحدث مرة أخرى في موازين وتشعل السوق السوداء

تتواجد الفنانة اللبنانية “ماجدة الرومي” منذ 4 أيام بالمغرب، حيث تواصل استعداداتها للوقوف مرة أخرى على مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار فعاليات الدورة 17 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات ويختتم السبت المقبل.

وستحيي “الرومي” حفلها، غدا الخميس 28 يونيو الجاري، الذي يتوقع أن يكون استثنائيا بعد أن نفذت تذاكره قبل 4 أيام، رغم حملة مقاطعة حفلات المهرجان التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أحرجت نجوم الأغنية بالوطن العربي في مقدمتهم “كاظم الساهر” الذي نجح في تقديم حفل متميز رغم الحضور الجماهيري المتواضع مقارنة بحفلاته السابقة من نفس المهرجان، حيث استقطب مسرح النهضة جانبا من الأوفياء من جمهور الفنان العراقي، ليتكرر المشهد بحفلات ضعيفة جماهيريا لأسماء كانت تستقطب بالأمس القريب أرقاما قياسية، بينها: “مروان خوري”، “ملحم زين”، “رويدا عطية”، “سعد رمضان” الخ…

“ماجدة الرومي” تعود لمهرجان موازين، إذن، بعد أن خلقت الجدل في دورة 2015، حين اضطرت إدارة المهرجان إلى برمجة حفلين متتاليين لها وفي نفس الليلة بذات المسرح، لتكون الفنانة الوحيدة في تاريخ المهرجان التي قدمت حفلين متتاليين بمسرح محمد الخامس الذي لا تفتح أبوابه مجانا في وجه الجمهور، على غرار حفلات مسرح النهضة والسويسي.

يذكر أن تذاكر حفل “ماجدة الرومي” بلغت في السوق السوداء حوالي 300 دولار، في الوقت الذي يتراوح ثمنها في شباك التذاكر بين مائة دولار للمقاعد الأمامية و40 دولار للمقاعد الخلفية.

جانب من حفل ماجدة الرومي على مسرح الرباط في دورة 2015: