ماجدة الرومي أول النجوم المنضمين لإحياء مهرجان موازين

كشف مهرجان “موازين إيقاعات العالم، أن المطربة اللبنانية ماجدة الرومي تعد أول النجوم العرب المنضمين لبرنامج الدورة السابعة عشرة، حيث تأكدت مشاركتها بالنظر إلى جمهورها العريض الذي يتشوق للقائها في المغرب، علماً أن هذا المهرجان يعد أكبر حدث فني سنوي في المملكة المغربية.

من أهم الأصوات وأعذبها في الوطن العربي لدى الكثيرين انضمت مؤخراً للمشاركة في مهرجان موازين إيقاعات العالم، ويتعلق الأمر بالنجمة اللبنانية ماجدة الرومي، حيث ينظم في الفترة الممتدة من 22 إلى 30 يونيو المقبل، وكانت جمعية مغرب الثقافات المنظمة لهذا المهرجان، قد أصدرت بياناً تناقلته بعض وسائل الإعلام، قالت فيه بأن المطربة اللبنانية سوف تحيى حفلاً بمسرح محمد الخامس يوم 28 يونيو.

ومن جهته أكد المكتب الإعلامي لماجدة الرومي في بيروت، الخبر وكتب يقول: “..سبق ووقفت على مسرح موازين العريق قبل أربع سنوات، ونظراً إلى الإقبال الشديد وتحت ضغط الجمهور ومطالبته بالمزيد آنذاك اضطررنا نعمل حفلة ثانية في نفس النهار، وهذا أمر من النادر أن يحصل..”.

وأكد المكتب الإعلامي بأن النجمة تتوق للقاء محبيها بالمغرب: “..ماجدة الرومي تحب جداً الجمهور المغربي فهو متذوق لفنها ومتابع لتاريخها، ماجدة متشوقة للقاء الجماهير المغربية وهم يحبونها فى المغرب وهى تحبهم جداً.. نحن مبدئياً رايحين على حفلة واحدة يوم 28 وماجدة ستفاجئ الجمهور المغربي بأغنية أو أغنيتين جديدتين على المسرح”.

ومن المقرر أن يشارك في هذا المهرجان المغنى ومؤلف الأغاني الأمريكي “برونو مارس”، حيث تأكد إحيائه حفلاً فنياً يوم 27 يونيو بمنصة السويسي.