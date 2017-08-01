ماجد المصري ضابط في مكافحة الإرهاب بأمريكا

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يتأهب الفنان ماجد المصري للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استئناف تصوير مشاهده في الفيلم الأمريكي، الذي يحمل عنوان The Outcast، وبالتحديد في أستوديو داخلي يتواجد في مدينة هوليوود الكائنة بلوس أنجلوس، حيث يخوض أولى تجاربه الفنية في السينما العالمية، ويمثل لأول مرة أمام نجوم هوليوود وهم إريك روبرتس وباتريك كيلباتريك.

يحضر ماجد المصري للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال تصوير ما تبقى من مشاهده أحداث الفيلم الجديد الذي يتقمص فيه دور ضابط مكافحة إرهاب دولي مصري، يلجأ إليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الوصول إلى إرهابي، ويتم تدريبه على يد أحد الضباط الأمريكيين.

يذكر أن هذا الفيلم ينتظر أن يصحح صورة العرب الخاطئة أمام العالم، وبالتالي يبرئ الإسلام من تهمة الإرهاب، ويشارك في بطولة هذا الفيلم السينمائي كل من النجم العالمي إريك روبرتس، الحائز على جائزة الأوسكار لمرتين، وكذا باتريك كيلباتريك، علماً أن مخرج الفيلم أليكس ماركين.

والجدير بالإشارة فإن ماجد المصري ممثل ومطرب مصري خريج كلية الشريعة بالأزهر، اكتشفه لأول مرة المخرج حسام الدين مصطفى ومنحه فرصة التألق في السينما، من خلال فيلم “الجاسوسة حكمت فهمي” مع النجمة نادية الجندي، واقتحم بعد ذلك التلفزيون عبر مسلسل “التوأم” مع الفنانة ليلى علوي والمخرج مجدي أبو عميرة.