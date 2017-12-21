ماجد المهندس يتعرض لوعكة صحية تدخله المستشفى

أصيب الفنان العراقي ماجد المهندس بوعكة صحية بشكل مفاجئ، حيث نقل على جناح السرعة إلى المستشفى، ويبدو أنه لم يكن على ما يرام بفعل إصابته بالإرهاق، عقب إحيائه لحفل كبير بالبحرين، وقاسم فيه الشعب البحريني فرحة احتفائه بعيده الوطني.

ساءت مؤخراً الحالة الصحية للفنان العراقي ماجد المهندس، وبرغم أنه لم تتسرب أي معلومة بخصوص طبيعة وأسباب الوعكة الصحية التي تعرض لها وأدخلته المستشفى، لكن هناك من ذهب إلى التأكيد أن بذله جهداً كبيراً في تحضيراته لحفله الأخير الذي أحياه بالبحرين، وكان كبيراً وناجحاً احتفاءً بالعيد الوطني البحريني، جعله ذلك يصاب بإرهاق شديد.

وينتظر أن يتعافى ماجد المهندس بعد نيله قسطاً من الراحة والاستجابة إلى نصائح الأطباء، علماً أنه تنتظره أجندة مكثفة من الحفلات لإحياء حفلات رأس السنة الميلادية، على اعتبار أنه من المقرر أن يقوم بإحياء حفل فني يوم 23 ديسمبر الجاري في إطار احتفالات مهرجان الزين، الذي تحتضنه مدينة العين الإماراتية، إلى جانب حفل آخر ليلة رأس السنة والذي سوف يحيه في أحد أكبر فنادق دبي، ومن المنتظر أن تشاركه في إحيائه كل من الفنانة إليسا، إلى جانب الفنانة شيرين عبد الوهاب.