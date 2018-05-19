مزيد من ماركات السيارات الفخمة للزبائن: شبيك لبيك!

انضمت صانعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز إلى هجوم ضار لعدد من الماركات التي تسعى لمجاراة أنماط حياة جديدة للمستهلكين بعرض طرازات بنظام الاشتراك.

يحدث ذلك حالياً في الولايات المتحدة الأميركية التي يزداد إقبال ماركات السيارات الفخمة فيها على تجربة تقديم خدمات بنظام الاشتراك للمستهلكين الراغبين في الوصول إلى أسطول من السيارات الفارهة بدلاً من اختيار واحدة فقط وتعتبر مرسيدس بنز من أحدث الماركات المتجهة نحو ذلك.

ذراع الشركة الألمانية الشهيرة في الولايات المتحدة أعلن مؤخراً أنه سوف يبدأ العمل في برنامج تجريبي اسمه مجموعة مرسيدس بنز في شهر يونيو من العام الجاري وأن مدينتي ناشفيل وفيلادلفيا ستكونان أولى المدن التي توفر فيها الشركة أسطولاً غير محدد من سياراتها الجديدة.

من سيقومون بالاشتراك في البرنامج سيتوفر لهم وصول إلى السيارات من خلال تطبيق مخصص لذلك وأشار إلى أن بعض طرازات مرسيدس إيه إم جي Mercedes-AMG ستكون جزءاً من الأسطول المخطط لتوفيره للمشتركين.

أسعار الاشتراكات لم يتم الإعلان عنها لكن برامج مشابهة من بي إم دبليو وكاديلاك وبورشه يتراوح أسعار الاشتراك الشهري فيها بين 1800 دولار أميركي وما يزيد على الثلاثة آلاف دولار.

وفي بداية العام الجاري سرت شائعات تقول إن مرسيدس وبي إم دبليو ستبدآن في طرح خدمات كهذه ثم أعلنت بي إم دبليو في أبريل عن خدمتها وكان ذلك أيضاً في ناشفيل، أما برنامجا بوك باي كاديلاك وبورشه باسبورت القائمان بالفعل تجريبياً فيوفران سيارات من فئات مختلفة منها الرياضية والإس يو في والصالون الفخمة اعتماداً على ما يريده المستخدم في وقت معين.

وفي الوقت نفسه فقد تم تشغيل برنامج أودي أون ديماند في سان فرانسيسكو لمدة عامين حتى الآن بأسعار للساعة ولليوم، وفي كل الحالات تكون رسوم التأمين والصيانة مشمولة في سعر التأجير أو الاشتراك.