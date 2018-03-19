ماركة عالمية فرنسية تختار النجم محمد رمضان لترويج منتجاتها

يحظى النجم المصري محمد رمضان بنجومية ساطعة، ولم يعد ذلك يقتصر على مصر والوطن العربي، لأنه صدى ذلك النجاح والتألق انتقل إلى أوروبا كذلك، وبالتحديد إلى فرنسا لأنه تم اختياره من قبل علامة تجارية عالمية، حيث اتخذت صورته واسمه للترويج لأهم منتجات هذه العلامة، من خلال استغلال أهم الشخصيات التي تقمصها في أعماله الفنية طيلة مشواره في مجال التمثيل.

لم يخف النجم المصري محمد رمضان عن فرحته الكبيرة واغتباطه الشديد بهذا الاختيار الذي أثلج صدره، حيث أكد في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع”“تويتر” قائلاً بهذه المناسبة: “..طبعاً سعيد بوجودي على ملابس artyfull في فرنسا.. وسعيد أكتر لما عرفت إن في إقبال شديد عليها..”.

بينما العلامة التجارية artyfull صاحبة فكرة المشروع المجسد، وصفت عبر موقعها الإلكتروني نسبة الإقبال على اقتناء الملابس التي تتضمن صور النجم محمد رمضان بالكبيرة من قبل الجمهور، بالرغم من أن سعرها مرتفع، أي قدر بما لا يقل عن 499 يورو، أي ما يعادل 8600 جنيه مصري.

وبالموازاة مع ذلك كانت الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد الذي يحمل عنوان “نسر الصعيد”، قد كشفت عن إصدارها للإعلان التشويقي الأول له، استعداداً لطرحه خلال الموسم الرمضاني لعام 2018.