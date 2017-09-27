“ماري ان بيفان” أبشع امرأة في العالم تتوج ملكة جمال!!

“ماري آن بيفان” لم تكن مجرد أبشع امرأة في العالم، بل كانت أيضاً ضحية مجتمع وعصر يسخر من البشاعة ويملي على المرأة البشعة العيش بتعاسة مدى حياتها، إلا أن الغريب هو مشاركتها في مسابقة جمالية واشتهرت بشكل كبير بسبب قصتها الغريبة والمؤثرة.



كيف تحولت أبشع إمرأة في العالم إلى أجملهن في نظر الكثيرين؟

ولدت ماري آن بيفان في لندن سنة 1874. وكانت ماري فتاةً جميلة تعمل كممرضة في المستشفيات وتقوم بمساعدة الناس، ولكن لسوء حظها، أصيبت بمرض هورموني يسمى بالعملقة وتضخم الأطراف عن عمر 32 عاماً بعد أن تزوجت من بائع زهور وأنجبت منه 4 أطفال.

هذا المرض الغريب تسبب بتشوهها وبنموها بشكل غير طبيعي، كما وأنه غير ملامح وجهها وأصابها بأتعاب وصداع طيلة فترة حياتها.

لم يسلب جمالها وأنوثتها، بل سلب منها أيضاً زوجها بعد 11 عاماً من زواجهما فقط، لتُترك وحيدة تصارع مرضها، وسط الديون والفقر واليأس.

ولكن رغم مرضها ومشقات حياتها، ماري رفضت الاستسلام، بل وقفت في وجه الحياة لتستطيع المحافظة على أولادها. وبعد الفشل في البحث المستمر عن عملٍ لها كونه لا أحد يقبل أن تعمل معه امرأة بهذه البشاعة، قررت ماري أن تشارك في مسابقة “المرأة الأكثر بشاعة” وربحت.

هذه المسابقة كانت منقذة لعائلتها على الرغم من “أنها تجربة مذلة بالنسبة للمرأة الشابة”، ومن بعدها، بدأت العمل في السيرك كظاهرة غريبة، حيث كانت تتجول في أرجاء بريطانيا والناس تتهافت لترى من هي أبشع امرأة في العالم لتسخر منها وتهينها.

ثم انتقلت ماري إلى الولايات المتحدة لتعمل في سيرك هناك أيضاً، حتى توفيت سنة 1933، لكن شاعت قصتها، ولم تعد ماري أبشع امرأة في العالم، بل لقبوها بـ”ملكة جمال الإنسانية”.