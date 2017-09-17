ماسكات الخميرة والموز والبيض تغنيك عن حقن البوتكس وجراحات التجميل

إذا كنت تحلمين بوجه مشدود وممتلئ، وخالى من التجاعيد تماماً دون اللجوء إلى عمليات التجميل أو حقن البوتوكس، اعلمي بأن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعتبر هي الحل الأمثل لك. فهي ستحقق هدفك إضافة إلى أنها ستظهر جمال وجهك بشكل طبيعي. دون آثار البوتكس أو عمليات التجميل التي أصبحت معروفه وملحوظة لكثرة انتشارها بين النساء.

خلطات طبيعية بديلة للبوتكس لشد الوجه وعلاج التجاعيد.

ماسك الخميرة

ضعي ملعقة من الخميرة وأضيفي إليها ملعقة من الزبادي والعسل، وقطرتين من عصير الليمون.

اخلطي المكونات جيداً وضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة. ثم افركي وجهك ومن ثم اغسليه بماء فاتر وضعي كريم مرطب، وستلاحظين أن وجهك أصبح رائعاً. حيث يمكنك استخدام هذا الماسك كبديل البوتكس كلما احتجت ذلك.

قناع الموز والعسل

اهرسي ثمرة موز متوسطة الحجم وأضيفي إليها ملعقة عسل صغيرة.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى ٢٠ دقائق، ومن ثم امسحيه بقطعة قماش ناعمة واغسلي وجهك بالماء البارد. وسيبدو مشدوداً كما لو أنك استخدمت حقن البوتوكس.

ماسك البيض

بياض البيض من المكونات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتخلصك من الخطوط الدقيقة، لذا فهو بديل جيد للبوتوكس. كل ما عليك فعله هو فصل بياض البيض ثم اخفقيه جيداً وضعيه على بشرتك حتى يجف تماماً واغلسيه بالماء الدافئ، وضعي كريم مرطب.