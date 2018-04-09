ماسكات من البابايا والكركم تودعي بها الشعر الزائد بوجهك

بات من المعلوم أنّ شريحة كبيرة من السيدات العربيات وسكّان محيط البحرالأبيض المتوسّط تعاني من مشكلة الشعر الزائد، وخصوصاً في منطقة الوجه الذي يزعج المرأة كثيراً، وبالرغم من وجود العديد من التقنيات الحديثة لازالة شعر الوجه، إلا أنه أيضاً توجد العديد من الطرق الطبيعية التي تساعدك في التخلص منه.

طريقة عمل مقشر للوجه :

ضعي ملعقة من القهوة مع نصف ملعقة من صودا الخبز و ضيفي إليهم بعض الماء حتى يصبحوا كالمعجون.

ثم قومي بتدليك البشرة في حركات دائرية ثم اتركيه لمدة 5 دقائق و اغسليه جيداً بالماء.

يمكنك استخدام هذا المقشر مرة كل أسبوع.

طرق عمل ماسك الوجه :

خلطة البابايا : قومي بهرس حبّة من البابايا الطازجة بشكل تام للحصول على تركيبة تشبه المعجون، ثم ضيفي إليها ملعقة صغيرة من بودرة جذور الكركم، وضعي الخليط على وجهكِ في الأماكن التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها، واتركيها لمدّة 45 دقيقة، ثمّ قومي بفركها بشكل دائري ثمّ اغسليها بالماء الفاتر، كرّري هذه العمليّة مرتين في الأسبوع للنتيجة الأمثل.

قومي بهرس حبّة من البابايا الطازجة بشكل تام للحصول على تركيبة تشبه المعجون، ثم ضيفي إليها ملعقة صغيرة من بودرة جذور الكركم، وضعي الخليط على وجهكِ في الأماكن التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها، واتركيها لمدّة 45 دقيقة، ثمّ قومي بفركها بشكل دائري ثمّ اغسليها بالماء الفاتر، كرّري هذه العمليّة مرتين في الأسبوع للنتيجة الأمثل. خلطة الكركم: قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون ثمّ أضيفي 3 ملاعق صغيرة من الحليب الكامل الدسم، وامزجي المكونات جيّداً للحصول على معجون رخو، تضعيه على الأماكن التي تريدين التخلّص فيها من الشعر الزائد، واتركيه لمدّة 25 دقيقة أو حتّى يجفّ تماماً، بعدها، اغسلي وجهكِ جيّداً بالماء الفاتر، وانعمي بالنتيجة المثاليّة.

وبالرغم أنّ الطب يردّ جذور تلك المشكلة إلى الاضطرابات الهرمونية كزيادة الهرمون الذكوري Testosterone، بالإضافة إلى العوامل الوراثيّة، لا داعٍ للجوء إلى الأدوية الهرمونية التي تمتلك آثاراً جانبية كثيرة وغير مرغوبة، إذ بإمكانكِ التخلّص من مشكلتكِ طبيعياً من خلال التركيز على الأطعمة التالية في نظامكِ الغذائي:

– الأطعمة الغنية بالفيتامين B6: عالجي المشكلة من جذورها وخفّفي من إفراز هرمون التستوستيرون من خلال التركيز على حمية غذائيّة غنيّة بالفيتامين ب 6 المثبتة فاعليّته في هذا المجال علمياً، وتناولي كميات كبيرة من الدجاج، السمك، الموز، البطاطس والبندق ولاحظي تراجع نسبة ظهور الشعر في مختلف أنحاء جسمكِ ووجهكِ على الأخصّ.

– مشتقات الصويا: في حين أنّ التستوستيرون يتسبّب بظهور الشعر الزائد والبثور، يقوم هرمون الأستروجين بالدور المعاكس تماماً، وبالتالي استفيدي وتخلّصي من الشعر الزائد في وجهكِ خصوصاً من خلال التركيز على مختلف منتجات الصويا، والتي تحتوي على مادّة الـ Phytoestrogen الموازية لتركيبة الأستروجين في جسم المرأة.

– شاي النعناع: احتسي كوبين يومياً من شاي النعناع وودّعي الشعر الزائد المزعج من دون أي آثار جانبية غير مرغوبة، ولقد أظهرت الأبحاث أنّ شاي النعناع، في حال تناوله بشكل يومي، يساهم في تخفيض مستوى التستوستيرون في الجسم عند النساء خصوصاً، وبالتالي، يقضي على معظم عوارض ذلك الاضطراب الهرموني ومن ضمنها التشعّر.