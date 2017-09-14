بشرتك تشع نظافةً ونقاءاً بماسكات الليمون والأفوكادو والبرتقال

المكونات التي تحتويها ثلاجتك من الفاكهة والخضروات والعناصر الغذائية الأخرى كفيلة بأن تمنح النضارة والحيوية لبشرتك كما هي الحال لأعضاء جسمك الداخلية، حيث يمكنك صنع أفضل الماسكات الطبيعية منها، إليك بعض الماسكات التي تعمل على تنظيف بشرتك بعمق لتشع صفاءاً وجمالاً…

قناع الليمون

المكونات:

– 1/8 كوب لوز مطحون.

– 1 ملعقة عصير ليمون.

– 1 ملعقة حليب أو قشدة.

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على البشرة حتى تعمل على تنظيفها وترطيبها، اتركيها حتي تجف تماماً ثم اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ. يصلح هذا الماسك لجميع أنواع البشرة

قناع قشر البرتقال

المكونات:

– 1 صفار بيضة.

– 1 مقدر ملعقة صغيرة من العسل.

– 1/8 كوب من عصير البرتقال .

– قشر برتقالة واحدة مجففة”يمكنك عدم طحنها تماماًُ وترك بعض القطع الخشنة غير مطحونة جيداً، إذا أردتِ عمل سكراب او تقشير .

الطريقة:

امزجي الخليط جيداً وضعيه على وجهك لمدة تتراوح من 20 إلي 25 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، فهذا الماسك يساعد علي تنظيف بشرتك بعمق ويعمل على قبض المسام إذا كانت بشرتك دهنية.

ماسك الأفوكادو

المكونات :

– 2 ثمرة أفوكادو، تهرس جيداً حتى تصبح عجينة.

– 3 ملاعق ملح.

– ربع كوب عسل.

– 2 قشرة ليمون مبشور مع العصير.

– ربع كوب زيت جوز الهند.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح عجينة سميكة، ثم ضعيها على وجهك لمدة تتراوح من 10 إلي 15 دقيقة، بعد ذلك قومي بتقشير وجهك، واغسليه بماء دافئ، يعمل هذا الماسك علي تغذية بشرتك وتنقيتها من البقع و الرؤوس السوداء.

يمكنك وضع الخليط المتبقي في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة.