استخدمي ماسك الزبدة لتعيدي النضارة لبشرتك

تبحثين دائماً عن ماسكات تساعدك في الوصول لبشرة مثالية، وتعتبر الماسكات الطبيعية الأكثر فعالية، فمثلاً يمكنك استخدام الزبدة كماسك طبيعي يساعدك على تجديد خلايا البشرة وإزالة جميع الشوائب، كما أنها تعتبر مفيدة جداً للعناية بالبشرة خاصة في الشتاء حيث تعالج التقشير والجفاف وتمنح البشرة نعومة ونضارة.

مكونات وطريقة ماسك الزبدة للعناية بالبشرة:

• المكونات :

– قطعة زبدة صفراء بدون ملح (بحجم عين الجمل)

– 3 ملاعق كبيرة زيت ورد

• طريقة التحضير:

توضع الزبدة في إناء على النار حتى تتم إذابتها، وبعد أن تذوب نضيف إليها زيت الورد ونخلطهم جيداً، ثم نضع المزيج الناتج منهما في زجاجة نظيفة نضعها في الثلاجة حتى يبرد المزيج.

يستخدم هذا الماسك للعناية بالجسم فقط لأن ماء الورد والزبدة قويٌ جداً، مع مراعاة أن يستخدم على بشرة نظيفة تماماً بعد أن تتم عملية إزالة الشعر من الجسم جيداً.

وبعد أن يوضع هذا الماسك على الجسم نستخدم اللوفة المغربية والصابون المغربي لتنظيف الجسم جيداً، وستلاحظين بنفسك نضارة جسمك مع المداومة على استعماله.

وأخيراً من الضروري أن تهتمي بنظافة جسمك بشكل دوري خلال فصل الشتاء ولا تجعلين البرودة سبباً في إهمال العناية بجسمك، فاحرصي دوماً على النضارة والجمال.