اصنعي ماكياجك بنفسك في المناسبات ب 8 خطوات

إذا كنت تعتقدين أن ماكياجك يجب أن تقومي بعمله في الصالون عندما تريدين الخروج لمناسبة في المساء فأنت مخطئة، فليس ذلك ضرورياً حيث يمكنك القيام بذلك في المنزل ويكون الماكياج متقناً واحترافياً كما هي النتيجة التي تحصلين عليها في الصالون على يد خبير الماكياج، المهم أن تستدلي على التكنيك الذي يتبعونه، إليك ما يقوم به الخبراء خطوة بخطوة.

1 – قبل أن تباشري بوضع الماكياج من المهم جداً غسل وجهك جيداً ثم استخدمي مقشراً لطيفا يخلصك من الأوساخ والجلد الميت أو استخدمي غسولاً للوجه يحتوي على مكونات مقشرة وهذا بالطبع يوفر وقتك ويمنحك بشرة ملساء في أسرع وقت، كما يساعد ذلك على ثبات ماكياجك.

2- ضعي الفاونديشن على كامل بشرتك وقومي بإضفاء مسحة من البريق والتوهج عن طريق استخدامك القليل من الهايليتر.

طبقيه على خدودك وفوق الحواجب، ولكن امزجيه جيداً أولاً عن طريق تدليكه بالفرشاة على أصابعك

3- يناسب الآيلاينر السائل كافة أشكال العين وألوانها، طبقي مثل هذا الآيلانر بالقرب من خط الرموش العلوي قدر الإمكان، وليكن خط رفيع. ولا يجب أن تضيفيه بكثافة، ففي هذه الحالة يظهر عينيك أصغر من حجمها الطبيعي.

4- جربي الظلال اللامعة فوق منتصف الجفن والذي يمنح الجاذبية لعينيك. ابدئي بتطبيق أساس للعين، بعدها لون شاحب ثم كللي ذلك بظلال لامعة

5- تمنحك الرموش الصناعية طلة غاية بالجاذبية، كل ما عليك هو وضع ماسكارا للعين، ثم اتبعي ذلك بإضافة هذه الرموش. للحصول على مظهر كثيف وجذاب استخدميها على الخطوط الخارجية للرموش فقط.

6- حددي الإطار الداخلي لجفون عينيك بالآيلاينر الأزرق حيث يعمل على تقليل نسبة اللون الأحمر بالأعين المرهقة، كما يمنح بياض عينيك مزيداً من الإضاءة والألق.

7- لا تتمسكي بالألوان التقليدية البالية مثل البني والرصاصي. لابد من زيادة سقف طموحك واستخدام الألوان العصرية لعين تنطق بالرومانسية والتجدد.

جربي الأزرق والليلكي وحتى البرتقالي. طبقي أياً من هذه الألوان على الخط الداخلي لجفون العين.

8- مازال الأحمر هو المتربع الأول على عرش الألوان لشفتيك في السهرات إلى جانب اللون الخوخي واللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، فقط حدديهما بقلم التحديد حول خط الشفاه وقومي بملئهما بقلم أحمر الشفاه، بعد ذلك اضغطي بأطراف أصابعك لتوزيعه بشكل صحيح.

اتبعي ذلك بطبقة أخرى من اللون ثم أضيفي قليلاً من الملمع على المنطقة الوسطى للشفاه السفلى.