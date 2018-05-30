طريقة مثيرة لماكياج غير مرئي وإطلالة سحرية في رمضان

إذا كنت حريصة أن تبدو إطلالتك طبيعية وفي نفس الوقت ناعمة خلال شهر رمضان بعيدا عن علامات التعب والإرهاق، ننصحك بإتباع طريقة مثيرة لماكياج غير مرئي وستكون إطلالتك سحرية ورائعة عبر سلسلة من حيل ماكياج من شأنها أن تحافظ على جمالك.

استعملي الـ BB Cream بهدف الحصول على لون بشرة موحدة وبالتالي النجاح في إخفاء بقع التعب الظاهرة ، ويجب ان يوزع بطريقة صحيحة حيث يوضع القليل منه تحت العين في حالة إن كنت لا تعانين من الهالات السوداء أما إذا كان العكس يفضل انتقاء كونسيلر أفتح بدرجة واحدة ويجب أن يكون بتركيبة كريمية.

إذا كانت رسمة الحواجب لديك خفيفة، يمكن القيام بملء هذه الفراغات بشكل خفيف وناعم دون الاقتراب من الحاجب، واستعملي قلم رفيع يطابق لون شعرك، وبعد ذلك اشرعي في ملء الفراغات عن طريق رسم خطوط صغيرة باتجاه الحاجب، وهذا من شأنه أن يحافظ على جاذبية العينين.

ينبغي التعويل على القلم الأسود لتحديد جفن العين العلوي من الداخل، من أجل ملء فراغات الرموش العلوية حتى تبدو كثيفة ومحددة، و كذلك بهدف تحديد رسمة العين بطريقة غير مباشرة.

يطبق هايلايتر بالتركيبة الناعمة عند زوايا العيون الداخلية وأقراص الخدود، لأنه نتائج باهرة كونه يعمل على توسيع فتحة العيون وينجح في تسليط الضوء على جاذبيتها ويسمح كل ذلك بإبراز منطقة الخدود.

أحسن حل للشفاه استعمال مرطب الشفاه الزهري، الذي يحمي الشفاه من التقشر وكذا يمنحها لونا زهريا طبيعيا يشع بالنعومة.