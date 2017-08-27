طبقي ماكياج كيم كارداشيان لتحصلي على نفس إطلالتها الجذابة

جذبت كيم كارداشيان بإطلالتها العصرية الجميلة عدد كبير من النساء في العالم، وفوق ذلك أثبتت بأنها دائمة التألق بمختلف إطلالتها الناجحة، والسر في ذلك طريقة تثبيت ماكياجها الذي يعد السر وراء تميزها الدائم، وعلى اعتبار أنه جعل إشراقتها ملفتة للنظر.. وإذا كنت من المعجبات ب”كيم”، يمكنك تطبيق خطوات ماكياجها في المنزل، من خلال هذه النصائح..

لا تتخلي عن تثبيت “الكونتور” الذي يرتكز على تحديد الخدود وأطراف الجبين والفكين، ومن ثم عظمة الأنف بواسطة الظّلال الداكنة، ومن بعد ذلك الانتقال لتثبيت الظلال الفاتحة من الكونتور عند المنطقة الوسطية من الجبين، وكذلك الذقن ولدى عظمة الأنف وحتى تحت خط “كونتور” الخدود الداكن، وبعد ذلك تمزج الخطوط المعتمدة بشكل خفيف وفعال.

من الضروري أن يحدد خط “الآيلاينر” بشكل رفيع ومجنح، ووضع الماسكرا من خلال عدة طبقات تثبت على الرموش العلوية والسفلية حتى تبدو الرموش طويلة وكثيفة.

من الأفضل أن تجنحي في خياراتك إلى ظلال عيون ترابي اللون، حيث يوضع بكمية قليلة في جفن العين الثابت، وكذلك تحت جفن العين السفلي، من دون الاقتراب من زاوية العين، فتحصلي على تطبيق رائع لماكياج العيون، ثم افردي ال “Highlighter” في منطقة زوايا العيون الداخلية على وجه الخصوص، وفي منطقة رأس الأنف وكذلك الشفاه بعد وضع أحمر الشفاه.

يتلائم مع هذا الماكياج الشفاه الممتلئة واللامعة، كتلك التي تظهر بها النجمة “كيم”، لذا استعملي للحصول على هذه الشفاه الآسرة كريم الأساس، ثم أضيفي إليها تركيبة الغلوسي اللامع، وسينعكس جمال الشفاه على ماكياج العيون، وكل ذلك دون شك سيكسبك إطلالة رائعة.