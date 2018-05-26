3 خطوات ماكياج لا تستغني عنها جنيفر لوبيز في حفلاتها

تعتبر جنيفر لوبيز من أجمل نساء العالم، فهي تتمتع بمقومات جمالية ساحرة وتنجح دائماً في إبرازها إن كان بأزياء رائعة أو تسريحة شعر مثالية أو حتى بماكياج ساحر.

فمن منطلق أنها امرأة سمراء تشبه المرأة العربية، سوف نعرفك على أهم 3 خطوات ماكياج لا تخرج جنيفر لوبيز إلى الحفلات من دونها…

الرّموش المستعارة

في حال راقبت معظم إطلالات جنيفر لوبيز لاسيما في الحفلات أو المناسبات الرسمية والخاصة، ستلاحظين أنها لا تنهي ماكياجها من دون اعتماد رموش كثيفة ومقوّسة ، فحتى حين تختار الخطوات الناعمة تكون الرّموش دائماً حاضرة لتضيف الجاذبية إلى سحر عيونها.

أحمر الشفاه الفاتح بتركيبة لامعة

يعود سبب اعتمادها الدائم أحمر الشفاه الفاتح بالتركيبة اللامعة إلى سمار بشرتها، فصاحبات البشرة السمراء بإمكانهن أن يبرزن جمال شفاههن من خلال تطبيق تلك الألوان الناعمة، إلى جانب ذلك تفضل جنيفر أيضاً التركيز على ماكياج عيونها الجذاب والبقاء في معظم الأحيان على تدرجات أحمر شفاه فاتحة من أجل المحافظة على التناسق والتوازن في إطلالة ماكياجها.

Highlighter

عندما تُطل جنيفر لوبيز أمام عدسات الكاميرا، أول ما تلاحظينه هو الإشراق الدائم الذي تتمتع به، ويعود السّبب غير المباشر إلى عدم تخليها عن الـ Highlighter، فهي تطبّقه لاسيما عند زوايا العيون الداخلية، وأقراص خدودها، بالإضافة الى رأس أنفها.

ويُذكر أن جنيفر لوبيز، تُعرف أيضاً بتسريحات شعرها المشدودة، التي تبرز جمال تقاطيع وجهها وتسلّط الضوء على بشرتها السمراء النقية والمفعمة بالجاذبية.