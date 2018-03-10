أفضل تسريحة وماكياج لصاحبة العيون العسلية

تعد العيون العسلية من أجمل العيون لأنها تشع سحراً وجاذبية، وتعد من العيون خاصة عندما تتقاطع مع أشعة الشمس، وليس من الصعب إبراز جمال هذه العيون من خلال اختيار الماكياج المناسب وكذلك التسريحة المثالية المتناسقة.

يفضل أن تلجأ صاحبة العيون العسلية إلى خيار الماكياج الهادئ سواء لأحمر الشفاه أو أحمر الخدود، حيث ينصح باستعمال الدرجات الطبيعية الهادئة، مثل البني أو البيج أو الوردي الفاتح، وكل ما تعلق بالألوان الهادئة أو العارية.

وتحتاج صاحبة هذه العيون فقط إلى الماسكارا لتعزيز النظرات وتقويتها، ومن الأفضل استعمال ظلال العيون بألوان ناعمة وهادئة، على غرار اللون الوردي.

وينبغي الابتعاد عن استعمال الكحل الأسود، وخاصة على منطقة الرموش السفلى للعين من الداخل أو الخارج، مع إمكانية اختيار آيلاينر باللون الأخضر أو باللون البني لإبراز لون العينين، ولكن يشترط تثبيته على منطقة الجفن العلوي.

ومن الأفضل عند تحديد الحواجب، استعمال جل أو بودرة تحديد الحواجب، ومع ضرورة أن تكون درجته بدرجه مقاربة أو أغمق قليلاً من لون حواجب صاحبة العيون العسلية، وعلى اعتبار أن تحديد الحواجب يبرز جمال العيون بشكل رائع، حيث يضفي على المرأة مسحة من الجاذبية.

أما فيما يتعلق بتسريحة شعر صاحبة العيون العسلية، يمكنها أن تقوم بتطبيق الشعر بشكل منسق إلى جهة الخلف على هيئة كعكة أو ذيل حصان، وهذا من شأنه أن يبرز جمال العينين أكثر.