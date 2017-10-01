مايا دياب تخطف الأنظار في حفل إطلاق سامسونج جالاكسي Note8

تألقت النجمة مايا دياب خلال مشاركتها حفل إطلاق موبايل سامسونج جالاكسيNote8 ، الذي أقيم مساء الخميس الواقع في 28 سبتمبر 2017، في مركز الفوروم للمعارض في بيروت.

الإطلالة الأولى لمايا دياب كانت مبهرة خلال حفل الاستقبال، حيث ظهرت بفستان باللون الغريج من تصميم اللبناني العالمي نيكولا جبران، قصير من الدانتيل المطرّز عند الصدر والخصر بألوان صيفية. وقد تميزت بتسريحة شعر مرفوعة منحتها طلة مختلفة، أما المكياج فكان مبهراً بلمسات خبيرة التجميل اللبنانية هالة عجم.

أما الإطلالة الثانية لمايا فكانت على المسرح، حيث أدّت أغنيات خاصة بها وأخرى لفنانين معروفين، وارتدت جاكيت باللون الذهبي المطرّز من تصميم نيكولا جبران أيضاً، مصحوباً بشورت قصير من الجينز من اختيارها!