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مشاركة مايا دياب في نشاطات تدعم مكافحة سرطان الثدي

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢١ ,٢٠١٧

الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي تطلق حملتها التوعوية مع النجمة مايا دياب، وذلك بدعم سيتي سنتر بيروت، التابع لشركة ماجد الفطيم.

تمّت دعوة المعجبين بالفنانة مايا دياب للحضور إلى سيتي سنتر بيروت والتقاط صورة سيلفي معها. على كل صورة تمَّ التقاطها، تبرّع سيتي سنتر بيروت بمبلغ من المال لصالح الجمعيّة اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي. يعتبر هذا النشاط الأوّل ضمن مجموعة من الأنشطة التي سوف ينظّمها سيتي سنتر بيروت قريباً لدعم هذه القضيّة بالتعاون مع الجمعيّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي بإدارة مؤسسها الدكتور ناجي الصغير، تكرّس عملها لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وتوفير التعليم والدعم للمصابين به.

ففي إطار رؤيته لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، يدعم سيتي سنتر بيروت حملات التوعية وخاصة تلك المتعلقة بسرطان الثدي، في حين يقدّم لزبائنه فرصة اللقاء بنجومهم المفضّلين.

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