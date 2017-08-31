مايا دياب “العربية الوحيدة” على لائحة نجمات الموضة العالميات

تميّزت مايا دياب، منذ بداياتها، بحسّها الفريد المتصل بالأزياء، فاعتمدت خطاً خاصاً بها وتألقت بإطلالاتها اللافتة، وشكّلت حالةً خاصة في عالم الموضة نافست به مشاهير العالم.

مطبوعات كثيرة، ومواقع حول العالم نوّهت مراتاً عديدة بإطلالات مايا دياب، وصنّفتها كأيقونة للموضة في العالم العربي، وكمؤثرة في هذا المجال، حيث بات أسلوبها معتمداً من قبل آلاف النساء، إن كان من ناحية الملابس أو اعتمادهن المكياج نفسه وطريقة تصفيف الشعر عينها التي تبتكرها دياب لنفسها كل فترة.

ومن جديد تعود مايا للواجهة في “الشخصية العربية العامة الوحيدة” التي اختيرت من ضمن لائحة ضمّت عشرة مشاهير، تسعة منهن عالميات، لتميزها في مجالي الجمال والأناقة، وذلك في مسابقة

“Top 10 Most Fashionable Women of 2017”

فقد صنّف قرّاء موقع “AboutHer” مايا دياب من بين أسماء لامعة منها “جيجي حديد” و “بيلا حديد” و “بيونسيه” و “بلايك لايفلي” و “كيندل جينر” و”سيلينا غوميز” وغيرهن كإحدى نجمات الموضة لعام 2017 ، وذكر الموقع أيضاً، أنَّ مايا هي قوة لا يستهان بها في عالم الترفيه في الشرق الأوسط، وبأنها أيقونة للموضة لمعت في مجال الغناء والتقديم التلفزيوني، لا تخشى المجازفة فيما يختص باعتمادها آخر صيحات الأزياء. وهي التي تميزت برؤيتها الخاصة في عالم الموضة وحسها المبتكر في اعتماد إطلالاتها.

الجدير بالذكر أنه وفي هذا السياق تستعد مايا قريباً لإطلاق عدد من المنتجات التي تُعنى بالموضة ستحمل توقيعها.