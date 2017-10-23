مايا نصري الحامل في شهرها التاسع تصور آخر مشاهدها في “السر”

تقترب الممثلة اللبنانية مايا نصري من وضع حملها، على اعتبار أنها دخلت شهرها التاسع، لذا سارعت في إنهاء تصوير جميع مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “السر” في القاهرة، حتى لا يتعطل هذا العمل الفني بسبب غيابها، علماً أنه يضم 60 حلقة ويضم بعض النجوم يتصدرهم حسين فهمي.

تتقمص الفنانة مايا نصري في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان”السر”، دور محامية تدعى “شاهيندة” مرتبطة من رجل أعمال ناجح، وفي خضم أحداث قصة المسلسل تقع جريمة، علماً أن زوجها في المسلسل الفنان نضال الشافعي وحماها حسين فهمي والذي يشتغل بدوره رجل أعمال.

يذكر أن مايا غادرت مؤخراً القاهرة متجهة نحو لبنان، من أجل الاستعداد والتحضير لوضع مولودها الثالث، وجاء ذلك بعد أن أنهت تصوير جميع مشاهد مسلسلها “السر”، الذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، ويتعلق الأمر بكل من النجم حسين فهمي ونضال الشافعي وريم البارودي ووفاء عامر وغيرهم. وكتب السيناريو حسام موسى وأسند الإخراج إلى محمد حمدي، بينما المنتج محمد فوزي، وهناك من أكد بأن مايا خلال تصويرها للمشاهد الأخيرة لدورها، بدت عليها علامات تعب الحمل كونها دخلت شهرها التاسع وكان زوجها إلى جانبها.

والجدير بالإشارة فإن مايا ارتبطت عام 2010 من المخرج المصري إيهاب لمعي وأنجبا طفلان، البنت اسمها ميكايلا والولد جيوفاني، وينتظران في الوقت الحالي أن يرزقا بالطفل الثالث.