مايا نعمة تتلقى عرضاً للزواج أمام الجمهور

النجمة مايا نعمة التي حصلت على كأس برنامج “الرقص مع النجوم”، والتي انفصلت مؤخراً عن زوجها، أطلّت للمرة الأولى مع حبيبها في برنامج “قصة وقت”.

ينفرد برنامج “قصة وقت” الذي يقدّمه الممثل وسام صبّاغ بإطلالة حصرية للنجمة مايا نعمة وحبيبها المدرّب الرياضي شربل أبو خطار في أول ظهور إعلامي لهما، في حلقة جديدة من البرنامج الذي يُعرض يوم الجمعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

مايا التي انفصلت مؤخراً عن طليقها، أطلّت للمرة الأولى مع حبيبها في برنامج “قصة وقت”، وقامت بأكثر من مهمة إلى جانب شربل ووسام بهدف مساعدة حالة إنسانية في نهاية الحلقة.

وستكشف مايا ووسام عن تفاصيل علاقتهما، كما ستتضمن الحلقة مفاجأة رومانسية من حبيب مايا الجديد مباشرةً على الهواء، فهل سيعرض عليها الزواج في “قصة وقت”.

تابعوا الحلقة وستعرفون التفاصيل…