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مايكل خوري يُتوج ملك جمال لبنان 2017

بقلم ريما لمع

سبتمبر ١٠ ,٢٠١٧

توّج الشاب مايكل خوري ملكاً على عرش الجمال اللبناني الذكوري، وذلك خلال حفل أقيم في صالة السفراء في كازينو لبنان.

نظّم مراسم حفل انتخاب “مستر ليبانون” للعام 2017 مؤخراً، السيد نضال بشراوي تحت رعاية وزارة السياحة وبحضور وجوه فنية واعلامية واجتماعية وسياسية عديدة، حيث نجح بشراوي مرة جديدة في نقل الحفل من مستوى محلي إلى عالمي بعد أن بات محط أنظار العالم.

كانت نجمة السهرة هيفاء وهبي، حيث أضافت رونقها الخاص وتألقت على المسرح حيث غنت أحدث أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور.
وفي ختام السهرة أُعلنت النتائج، فتوّج الشاب مايكل خوري ملكاً على عرش الجمال اللبناني، وحلَّ رواد أبو تين وصيفاً أولاً، وغايتن عثمان ثانياً، وأحمد جراب ثالثاً وفادي تميم رابعاً.
وحصل علي قدوح على لقب أفضل شخصية “مستر برسوناليتي”، و إيدي بيطار على لقب “مستر فوتوجينيك”.

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