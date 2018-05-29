اختيارك ما تفطرين عليه دور هام في خسارة وزنك

أتبحثين دائماً عن خسارة الوزن، وبالتالي تعتمدين على تقليل كميّة الطعام خلال النهار وتفادي الأكل قبل النوم، ولكن على عكس ما تظنّين، فللفطور أيضاً دورٌ مفصليّ كبير، قد يعرقل إزالة تلك الكيلوغرامات غير المرغوب فيها، لا بل يزيدها!

بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبينها دون أن تعلمي بذلك وتتسببين بزيادة في وزنكِ:

لا تدعي العصير يخدعكِ: رغم أنّ عصير البرتقال يبدو وكأنّه الخيار الصحّي المثالي والمنعش في الصباح، إلّا أنّه يحتوي على كميّات كبيرة من السكر (العصير المصنّع خصوصاً).

ففي حال كنتِ تريدين المحافظة على رشاقتكِ، عليكِ التخلّي عن هذه العادة، وإستبدليها بحصّة من البروتينات القليلة الدسم مع القليل من منتجات الحبوب الكاملة (الشوفان، الصويا، النخالة، …) والخضار.

انتبهي إلى إضافات القهوة: القهوة بحدّ ذاتها غير مضرّة ولا تتسبب في زيادة الوزن، فالكافيين كفيل بإعطاءكِ المزيد من الطاقة وبتعزيز الأيض، ولكنّ الضرر الفعلي يكمن في الإضافات كالسكر أو كريمة الحليب مع النسكافيه مثلاً… لذا عليك شرب قهوتكِ سوداء ومرّة.

لا تعتمدي على ألواح الفطور الجاهزة: هل رأيت أو استعملتِ تلك الألواح الصغيرة المخصّصة للفطور Breakfast Bars والمؤلفّة من رقائق الحبوب والسّكر في نكهات متعدّدة؟ رغم سهولة الاحتفاظ بها وسرعة أكلها، لا تفكّري بالأمر حتّى، فتلك الألواح تحتوي على سعرات حراريّة أكثر ممّا تحتاجين، مع الكثير من السكّر.

لا تقومي على الإطلاق بتخطّي الفطور: قد تظنّين أنّكِ كلّما أكلتِ أقلّ، كلّما خسرت الوزن أسرع، وهذا المعتقد أكثر من خاطئ، فإن كنتِ تريدين خسارة الوزن بشكل فعّال، تناولي وجبة الفطور كما يجب، وإن لم يتسنَّ لكِ الوقت للقيام بذلك، احتفظي دائماً في حقيبتكِ ببدائل قليلة السعرات الحراريّة وصحيّة كي تبدأي بها يومكِ مثل المكسّرات النيئة أو حبوب الصويا المحمّصة.