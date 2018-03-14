ما هي قاعدة الـ5 ثواني الشهيرة؟

تستند هذه القاعدة على الأسطورة العلميّة التي تقول بأنّه يجوز تناول أي شيء وقع أرضاً في حال تمّ التقاطه قبل انقضاء 5 ثوانِ على ملامسته الأرض.

ولقد عملت دراسات عديدة على تكذيب أو تثبيت حقيقة هذه القاعدة لتأتي النتيجة واحدة؛ قاعدة الـ5 ثواني كذبة كبيرة قد تعرّضكِ، أنتِ وعائلتك، لخطر العديد من الجراثيم.

إذ تبّين أنّ الواقع يختلف من صنف طعام إلى آخر، حيث أنّه من المقبول تناول بعض أنواع المأكولات بعد إسقاطها أرضاً، في حين أنّه من المضرّ تماماً فعل الأمر نفسه مع بعض أنواع المأكولات الأخرى.

لذلك، إليكِ لائحة الأطعمة المسموح تناولها بعض إيقاعها، وذلك بسبب خصائصها وتركيباتها التي لا تسمح بانتقال الجرائيم وتكاثرها، نظراً لكونها جافّة:

المكسرّات

البسكويت الجاف

التوست، اليابس خصوصاً

المقرمشات المالحة

أي طعام جافّ وقليل السكّر

أمّا بالنسبة للأطعمة الممنوع تناولها تماماً في حال إسقاطها أرضاً، فهي:

اللحوم على أنواعها، وحتّى المقدّدة منها، كالنقانق.

الفواكه والخضار في حال تمّ تقشيرها (بإمكانكِ غسلها وتناولها مجدداً إن كانت ما زالت بقشورها).

الأطعمة اللزجة خصوصاً السكاكر، البوظة والمصاصات، بالإضافة إلى الحلويات على أنواعها.

إلا أن هناك تشديد من العلماء رغم هذه المعطيات على أنه من المفضّل دائماً رمي مختلف الأطعمة بعد سقوطها فوراً، فمن يعلم أي نوع من البكتيريا قد توجد على أرضيتكِ مهما بدت نظيفة.