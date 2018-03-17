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متى تفرح وتتباهى المرأة بالطلاق؟

بقلم

مارس ١٧ ,٢٠١٨

يعتبر الطلاق في الواقع ألمٌ كبير للمرأة، إلا أن الموضة أصبحت تباهي بعض النساء بطلاقهن، فهل يعتبر هذا التباهي حقيقي؟         

  • التباهي غير صادق، فلا يمكن لامرأة تتألم أن تُبدي عكس ما تشعر.
  • هذا التباهي أو التفاخر، ما هو إلا لإعادة توازنها النفسي، ووسيلة من ميكانيزمات الدفاع عن نفسها، وعن حالة القهر التي تعيشها، بحيث تُظهر عكس ما تُبطن تماماً.

متى يمكن للمطلقة أن تتباهى؟

  • الطلاق قد يكون مريحاً جداً خصوصاً إذا كانت الحياة بين الطرفين مستحيلة، كأن يعنّفها جسدياً ولفظياً إلى حد يفوق فكرة الطلاق نفسها، وبالتالي قد تكون نتائجه أفضل من البقاء معه.
  • كما أن الفرح بطلاقها يحدث غالباً في المجتمعات المخملية، نظراً لإشباع حاجاتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ومع هذا كله، قد لا يغطي الإشباع حاجتها للأسرة، وإن كانت غير متأزمة اجتماعياً، أو حتى تملك العالم كله.
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