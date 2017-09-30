متى يحدث تسمم الحمل؟

يعتبر تسمم الحمل من الأمور المزعجة التي يمكن أن تتعرض لها أي امرأة في خلال فترة الحمل لا سيما وأنه عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم نتيجة الحمل.

وهو عادة ما يظهر في كثير من الأحيان في الربع الأخير من الحمل إلا أنه قد يؤدي إلى تقيؤ وتورم في الأطراف، فما هي أسباب تسمم الحمل؟

على الرغم من أن الكثير من الدراسات التي أجريت حول الإصابة بتسمم الحمل لم تحدد السبب المباشر وراء هذا الموضوع إلا أن الكثير من الأطباء رجحوا أن يكون السبب الأساسي وراء هذه المشكلة هو إصابة المرأة بمشاكل في المشيمة، والتي هي الجزء الذي يغذي الجنين من خلال الأم أو لأسباب وراثية أو بسبب النقص في الفيتامين E والفتامين C إضافة إلى النقص في المغنيسيوم.

والأمر لا يقتصر على هذا الموضوع وحسب بل أن النساء اللواتي دخلن في سن اليأس والنساء المصابات بالسكري وارتفاع ضغط الدم المزمن، هن معرضات أيضاً لتسمم الحمل، إلا أن هذه الإصابة لا تعد من الأمور الخطيرة لا سيما اذا ما تمت معالجتها في البداية، حيث أن التشخيص الدقيق والمبكر لتسمم الحمل يؤدي اإى العلاج بصورة ناجحة، وفي المقابل، فإن عدم معالجة هذا الموضوع بصورة سريعة قد يؤدي إلى حدوث تشنج في الحمل إضافة إلى مضاعفات أخرى كالولادات المبكرّة أو حتى قد يصل الأمر إلى وقف نمو الطفل داخل الرحم.

وبالتالي على المرأة العمل على تجنب الإصابة بتسمم الحمل من خلال اتباع نظام غذائى صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضة والاستراحة فى الفراش ومراقبة تطور الحالة.