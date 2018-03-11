مجد القاسم يحتفي بالأمهات من خلال “ست الناس”

صور النجم السوري مجد القاسم مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان “ست الناس”، ويتأهب لطرحها يوم عيد الأم حيث سيهديها لجميع الأمهات في العالم، ومن المنتظر أن يتم بثها عبر العديد من الفضائيات العربية خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً انه تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كتب كلمات الأغنية إبراهيم يونس، بينما قام بتلحينها شريف حمدان، أما مهمة التوزيع أسندت إلى خالد عرفه، في حين جاءت من إخراج ياسر عصام.

ولكل من يتشوق لمعرفة كلمات هذه الأغنية الجديدة التي تتغنى بالأمهات، وسوف يستمتع من يسمعها بلحنها بصوت مجد القاسم، نستعرض نص الأغنية التي يقول مطلعها:

“..يا أحن وأغلى وأطيب أم ياست الناس.. مليون ما شاء الله على الطيبة وعلى الإحساس .. بحر الحنية اللى فى عينك يتوصف إزاى.. والشعر الأبيض فوق منك دا تاج على الراس..

وجاء في ختامها “..ربنا يديكى الصحة يا أمى.. وتفرحى بيا، على قد التعب اللى تعبتيه وشقيتى علينا.. طول ما أنتى بخير أنا ببقى بخير وفى أحسن حال.. ويارب ما أشوف فيكى حاجة وحشة، ويخليكى لينا..”