مجد موصللي يعمل “مصيبة”!!

أغنية جديدة أطلقها الفنان اللبناني مجد موصللي، حملت عنوان “مصيبة” عبر المتاجر الرقمية وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأثير الإذاعات والراديو.

الأغنية من كلمات محمد النقوزي، ألحان أحمد العقاد وتوزيع عمر صباغ. يتغنى من خلالها مجد موصللي بحبّه لحبيبته بموضوع جريء ومختلف عن أغنيات الحبّ التي تقدّم على الساحة الفنية العربية.

مجد موصللي يعقد حالياً جلسات عمل للاستقرار على فكرة مناسبة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

يُذكر أنّ مجد موصللي برصيده العديد من الأغنيات الناجحة وتتولى شركة “تايغا” إنتاج كافة أعماله الفنية.