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لأناقتك هذا الشتاء… مجموعة جورج شقرا “الكوتور” من وحي المرأة الغامضة

بقلم

أكتوبر ٣١ ,٢٠١٧

لن تكتمل أناقتك في موسم خريف وشتاء 2017/2018 ، إلا بأجمل الأزياء وأكثرها رقياً. ففي الآتي ستشاهدين مجموعة مختارة من تصاميم الـ”هوت كوتور” للمصمم اللبناني العالمي جورج شقرا، والتي سبق أن عرضها في خلال فعاليات أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس.

انتقل المصمم جورج شقرامن المرأة الحالمة في الصيف الماضي، إلى المرأة الغامضة في هذا الموسم الشتوي، فصمم هذه المجموعة بجرعة وحي من قوّة المرأة وعزمها، مع حفاظه الدائم على أنوثتها.

وقد ضمّت مجموعة شقرا تصاميم عصرية وجذابة، فبرزت التنانير القصيرة والطويلة من الخلف والقصات الهندسية المبتكرة لا سيّما على مستوى الأكتاف.

وقد ترافقت بعض الإطلالات مع أحذية الجزمات العالية ذات الكعب المرتفع، بعضها كان مرصّعاً أو مطرّزاً، تناسقت بامتياز مع الأثواب القصيرة.

كما تضمّنت المجموعة أثواباً طويلة مزينة برسوم الأزهار أو الأحجار، وفساتين مزوّدة بالذيول والتنانير الواسعة فأكّدت على الأناقة الراقية. كما برزت بعض المعاطف والكابات التي تزيد من جمالك هذا الموسم.

استعمل المصمم شقرا، مجموعة من الأقمشة الفاخرة، أبرزها المخمل، والحرير، والدانتيل والغيبور.

وجاءت الألوان داكنة في المجمل من الأزرق، الأخضر، الأرجواني والرمادي… مع ظهور بعض التصاميم بألوان الخريف كالبرتقالي، ومن دون غياب ألوان الأبيض والأسود والذهبي والفضي.

اختاري التصاميم التي تعجبك، وكوني مثل الأميرات في كافة المناسبات التي تشاركين فيها…

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