مجوهراتك كنوزك فحافظي عليها ولا تهمليها أبداً

عند الاستثمار في الساعات والمجوهرات الفاخرة على المرأة دائماً التفكير في ما وراء الكواليس، ارتداء ساعة أنيقة للمرة الأولى أو قطعة مجوهرات رائعة يمكن أن يجلب شعوراً لا يوصف ويضيف لمسة نهائية مميزة للثوب الذي ترتديه لكن لتعلم هذه المُتَأَنِّقَة أن الحلي والمجوهرات الفخمة تتطلب صيانة، تماماً كما يجب على مالك السيارة الفخمة عدم تركها فريسة للصدأ في المرآب (الجراج) لشهور.

عند عدم الاستعمال فإن التخزين الصائب يمكن أن يطيل عمر مجوهراتك النفيسة ويحافظ على بريق وتألق تلك الكنوز تماماً كلحظة شرائك لها.

عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات فإن الرطوبة هي عدوك اللدود، قومي بإبعاد مجوهراتك عن العطور وهنا تعتبر الفضة بشكل خاص عرضة للتأذي من الرطوبة ومن السهل انطفاء بريقها في حال عدم الاعتناء الجيد بها، دائماً قومي بتخزين مجوهراتك في مكان بارد جاف.

كذلك فإن التعرض للحرارة الشديدة يمكن أن يؤذي مجوهراتك وقد يؤدي إلى تغيرات لونية، اعلمي إن تنظيف قطع مجوهراتك على أيدي محترفين كل عام أو اثنين فكرة جيدة كما أن هناك عادات تنظيف جيدة يمكن ممارستها من جانبك منها المسح البسيط بعد كل ارتداء.

أيضاً هناك منظفات خاصة يمكن نقع المجوهرات فيها مع الماء كل أسبوع ولا بد أن تختتم عملية النقع لليلة واحدة بتنظيف خفيف سواء كان ذلك بفرشاة أسنان أو فرشاة ناعمة الشعر. وبكل قوة وإصرار عليك أن تتجنبي محاليل التنظيف القوية كالمنظفات المُبَيِّضَة والمنظفات حامضية الأساس.

وبينما يستعمل محترفو تنظيف المجوهرات مطهرات خاصة فإن هناك الكثير من الأشياء الموجودة في البيت يمكن الاستعانة بها في تنظيف الحلي والمجوهرات مثل عصير الليمون لتنظيف الفضة الاسترلينية النقية، وصابون غسيل الأطباق العادي الخفيف للذهب والفضة، وقطرة بسيطة من زيت الزيتون على قطعة قماش جافة وناعمة للآلىء.