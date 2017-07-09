محاكمة غادة عبد الرازق و الجلسة تؤجل إلى يوم 7سبتمبر بسبب غيابها

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تمت محاكمة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في مصر، عقب البلاغ الذي قدم ضدها، حيث وجهت لها تهمة ارتكاب فعل فاضح على الملأ، بسبب الفيديو الذي تم نشره وتداوله على مستوى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه النجمة بلباس يكشف منطقة الصدر وكانت تبدو في حالة غير طبيعية يظهر عليها الكثير من التعب وينتابها النعاس.

اضطرت إحدى المحاكم المصرية إلى تأجيل محاكمة النجمة المصرية غادة عبد الرازق إلى يوم 7 سبتمبر المقبل، بعد أن غابت عن الحضور ومن أجل تقديم المستندات، وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الفنانة باقتراف فعل فاضح بشكل علني، والقيام بنشره عبر فيديو بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، علما أنها ظهرت بلباس كشف منطقة صدرها، وانتشر هذا الفيديو بسرعة البرق على مستوى واسع واتهمتغادة في الدعوى القضائية المحركة ضدها بأنها كانت في حالة سكر.

يذكر أن الفنانة التي توجد في دائرة الاتهام، كانت في البداية قد خرجت عن صمتها، ونفت بشدة أن تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفيديو، وأوهمت الجمهور بأنه مفبرك وأطلق من طرف أعداء نجاحها وشهرتها، لكن عادت غادة لتغير هذا التصريح باعتراف يحمل الكثير من الندم والدموع، من أجل الاعتذار إلى جمهورها وأرجعت الأمر إلى كونها كانت تحت تأثير دواء مخدر تتناوله منذ نحو 22سنة من أجل تهدئة أعصابها، وكانت النجمة بعد المعاناة الكبيرة التي تعرضت إليها بسبب الفيديو الفاضح من موقع قضاء عطلتها في جزر المالديف، قد استرجعت هدوئها وثقتها بنفسها واحتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها.