محمد إمام وياسمين صبري في المغرب بسبب “ليلة هنا وسرور”

ينتظر أن ينطلق عرض الفيلم السينمائي المصري “ليلة هنا وسرور” بالمغرب، خلال أول أيام عيد الفطر وذلك بقاعات السينما بكل من مدينة الدار البيضاء، مراكش، طنجة وفاس.

وكشفت مصادر مقربة، أن نجمي الفيلم “محمد إمام” و”ياسمين صبري” سيحلان بالمغرب في الــ 20 من يونيو الجاري، إلى جانب النجم الكوميدي “فؤاد بيومي”، لأجل لقاء جمهورهم المغربي والتفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، حيث عبروا عن سعادتهم بعرض الفيلم بالمغرب تزامنا مع عرضه في جميع دور العرض العربية أيام عيد الفطر المبارك.

ويدخل فيلم “ليلة هنا وسرور” في إطار أفلام الأكشن كوميدي رومانسي، حيث يجسد به الفنان “محمد إمام” دور ضابط مخابرات، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) ويقع في حب فتاة تدعى (هنا)، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

الفيلم من توقيع المخرج “حسين المنباوي”، تأليف “مصطفى صقر”، “محمد عز الدين” و”كريم يوسف”، وإنتاج “تامر مرسي”، ويشارك في بطولته إلى جانب “إمام” و”ياسمين”، نخبة من ألمع نجوم مصر والعالم العربي، في مقدمتهم النجم “فاروق الفيشاوي”، “بيومي فؤاد”، “رحاب الجمل”، “محمد سلام”، والبطل الأولمبي في رياضة المصارعة “كرم جابر.”