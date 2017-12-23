محمد إمام يتدرب على الملاكمة من أجل “ليلة هنا وسرور”

يخضع خلال الفترة الحالية النجم المصري محمد إمام لتدريب مكثف على رياضة الفن النبيل أو الملاكمة، لأن دوره في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “ليلة هنا وسرور”، يتطلب منه إتقان فنيات وقواعد هذه الرياضة، ويرتقب أن تنطلق عملية تصوير مشاهد هذا العمل الفني السينمائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعكف الفنان المصري الشاب محمد إمام على سلسلة من التدريبات داخل صالة الجيم، من أجل تقمص دور جديد في فيلم يحمل عنوان “ليلة هنا وسرور”، حيث لم يتردد في نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور ” انستغرام “، صورة جديدة مع مدرب الملاكمة محمد أبو النجا ، خلال عملية تدريبه تحسباً للعديد من المشاهد التي تنتظره.

يذكر أن الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان “ليلة هنا وسرور” كتب قصته مصطفى صقر ومحمد عز، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه حسين المنباوى، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً للمشاركة في منافسة موسم عيد الفطر السينمائي، ويقاسم محمد إمام البطولة الفنانة ياسمين صبرى، ومازال التعاقد مع بقية فريق العمل متواصلاً.

وليست المرة الأولى التي تشارك الفنانة ياسمين صبري إمام بطولة فيلم سينمائي، لأنها التقت به في آخر فيلم عرض لهما بدور السينما و يتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “جحيم في الهند”، الذي كتب قصته مصطفى صقر ومحمد عز وأخرجه معتز التوني وقام بإنتاجه زين الكردي.