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بالفيديو: محمد اسكندر يردّ على النائبة ستريدا جعجع بموّال!

بقلم ريما لمع

أغسطس ١٥ ,٢٠١٧

يستكمل الفنان اللبناني الكبير محمد اسكندر برنامجه الصيفي الحافل بالحفلات والمهرجانات، وجولاته الفنية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية، حيث أحيا أكثر من 20 مهرجاناً، في حاصبيا، صيدون، منيارة، بيت ملاّت، صور، الجديدة وغيرها.

وقد أحيا اسكندر مؤخراً، حفلاً ضخماً بحضور فاق عدده الـ5 آلاف شخص وذلك ضمن مهرجان قنات في شمال لبنان، حيث استقبلته النائب ستريدا جعجع شخصياً وبكل ترحاب ومحبة، فما كان منه إلا أن خصّها بموّال ارتجالي مميز.

وعلى صعيد آخر، يضع أبو فارس اللمسات الأخيرة على جديده الغنائي المنتظر والذي من المفترض أن يصدر أواخر الشهر الجاري.

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