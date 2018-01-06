محمد اسكندر يعقد “قمة عربية” خاصة في الإمارات!

استقبل نجم الأغنية الشعبية محمد اسكندر العام الجديد مع جمهور فاق الـ1150 شخص. وذلك خلال الحفل الضخم الذي أحياه ليلة رأس السنة داخل فندق بيتش روتانا في أبو ظبي، بمشاركة النجمة يارا.

الحفل الضخم، الذي نظمته شركة أوسكار إيڤنتس، جمع حشداً غفيراً من الساهرين ومن كافة الجاليات العربية التي خصّها اسكندر بمواويل تدعو إلى الألفة والوحدة بين العرب، ونبذ الخلافات والحروب، والوقوف إلى جانب القدس العربية وفلسطين في محنتها فألهب الجمهور القاعة بتصفيقه وتفاعله مع اسكندر.

وقد استمرت السهرة في أجواء صاخبة حافلة بالدبكة والرقص على أنغام أغنياته “الضاربة” وآخرها “مصاري مصاري” التي رددها الجمهور أكثر مما أدّاها اسكندر نفسه.

هذا وتلقى أغنية “سابع المستحيلات”، التي أصدرها اسكندر مؤخراً، رواجاً سريعاً عبر تطبيق أنغامي. وقد قام اسكندر بتقديمها مصوّرةً ضمن الحلقة الخاصة برأس السنة والتي أطل فيها على احدى القنوات اللبنانية. ومن المفترض أن تعرض “سابع المستحيلات” قريباً على كافة القنوات المحلية والعربية.

يُذكر أنّ أحدث أغنيات محمد اسكندر “سابع المستحيلات” هي من كلمات ولحن المبدع فارس اسكندر، وتوزيع عمر صبّاغ.