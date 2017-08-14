محمد الريفي يتراجع عن مهاجمة سعد لمجرد بعد غضب الجمهور

واصل المغربي “محمد الريفي”، الفائز بلقب برنامج “إكس فاكتور” لموسم 2013، تصريحاته المثيرة والتي غالباً ما يهاجم من خلالها زملاءه من الفنانين المغاربة الشباب، حيث عاد ليقترح عليهم لعبة التحدي بالغناء معه “لايف” بدون استوديو أو موسيقى، حتى يحكم الجمهور من الفنان الحقيقي، أو “لنرى من هو السبع” حسب تعبيره.

واختار “الريفي” أن يرد على نجاح أغنية النجم “سعد لمجرد” الأخيرة، خاصة بعد أن حققت أرقاماً قياسية تجاوزت التوقعات، ونشر تدوينة فيها الكثير من الاستفزاز على خلاف عدد كبير من الفنانين المغاربة الذين اختاروا دعم عودة “لمجرد” إلى الساحة الفنية، ونشر “الريفي” تدوينة قال من خلالها أنه لا يدوم إلا الشيء الصحيح والكلمة النقية والصوت الجميل أما الأشياء التي لا معنى لها فيمكن القيام به بسهولة (ما يدوم غير الصح والكلمة النقية والصوت الزوين أما التخربيق راه ساهل لي عندو عندو مقصودة)، وهي التدوينة التي أزالها “الريفي” من صفحته على “الفيس بوك”، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات من جمهوره وجمهور “لمجرد”، وبعد أن تناولها بشكل واسع وسائل إعلام مغربية.

تمادي “الريفي” في الهجوم على زملائه دفع مدير أعمال “سعد لمجرد”، للخروج بانتقاد شديد اللهجة، اتهم من خلاله خريج “إكس فاكتور” بالبطالة ودعاه إلى البحث عن عمل يشغله عن مراقبة زملائه، والاجتهاد لتحقيق النجاح الحقيقي، مشيراً إلى أن ما تم ترويجه حول شراء “لمجرد” للمشاهدات على موقع اليوتيوب تجاوزه الزمن، على اعتبار أن أصحاب الشركة التي يجني من ورائها “لمجرد” الملايين ليسوا أغبياء لكي لا يكتشفوا ما إذا كانت هناك تقنية للشراء أو للتزوير.

بعد فيديو مدير أعمال “سعد لمجرد” وضع “الريفي” صورة له وأرفقها بتعليق تساءل من خلاله عما إذا تحدث في وقت سابق عن نسبة مشاهدات أغنية “لمجرد”، موجهاً رسالته إلى الصحافة المغربية التي تواصل تحطيمه منذ 3 سنوات متتالية حسب تعبيره، وختم كلامه بكفى شكراً.

وكان “الريفي” قد انتقد بشكل لاذع أغاني الشباب، عبر قناة مصرية، واعتبر نفسه خارج المنافسة ورفض مقارنته باسم “لمجرد” أو غيره من فناني المغرب الشباب، ورأى أن من يريد مقارنته يجب أن يفعل بربط اسمه بأسماء كبيرة كالفنانة “شيرين عبد الوهاب”، “صابر الرباعي”، “كاظم الساهر”، “حسين الجسمي”، “وائل كفوري”، و”إليسا”، الشيء الذي أثار سخط المغاربة واعتبروه اسماً “مسيئا لسمعة بلادهم”، في الوقت الذي برر فيه “الريفي” مداخلته في البرنامج بــ “الغيرة” على الأغنية المغربية التي لا ترقى إلى الأغاني الخالدة من زمن الأغنية المغربية الجميل، منتقداً الكلمات المستعملة في الأغاني الحديثة التي تصنع النجاح السريع لكنه ليس نجاحاً مبني على مقومات صحيحة، حسب قوله.