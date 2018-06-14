محمد حماقي يتصدر الألبومات الأكثر مشاهدة متفوقا على جميع النجوم

مازال ألبوم “عمره ما يغيب” للنجم المصري محمد حماقي يتصدر قائمة الألبومات الأكثر مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لمدة وصفت بالطويلة حيث وصلت إلى 34 شهرا كاملا، وبهذه المناسبة السعيدة لم يفوت حماقي الفرصة واحتفل على طريقته الخاصة وشارك كعادته جمهوره ومحبيه بهذا التألق، خاصة أنه أول فنان عربي يحقق هذا التألق متفوقا على جميع النجوم.

إذا احتفل المطرب المصري محمد حماقى، بعد اكتساح وتصدر ألبومه “عمره ما يغيب” الذي صدر عام 2015، للشهر الرابع والثلاثين، قائمة الأكثر مشاهدة بأزيد من 15 مليون و200 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتحدث محمد حماقى عن هذا النجاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتب يكشف الخبر السار :”..للشهر الرابع والثلاثين بعد صدور أحدث ألبومات حماقي “عمره ما يغيب” ما زال الألبوم متصدرا لقائمة الألبومات الأكثر مشاهدةً على يوتيوب؛ حيث حققت قائمة العرض (پلاي ليست) الخاصة به أكثر من 15 مليون و200 ألف مشاهدة، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي ألبوم آخر لأي مطرب عربي..”.

وعاد حماقي مرة أخرى ليقدم شرحا دقيقا عن الألبوم الذي عزز من حظوظ تموقعه في الساحة الفنية العربية..حيث أضاف قائلا :”..الجدير بالذكر أن ألبوم “عمره ما يغيب” قد تم طرحه بالأسواق في صيف عام 2015، وحققت أغنياته ال15 أكثر من 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب..”