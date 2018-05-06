محمد حماقي يقتحم السينما ..قريبا

قرر النجم المصري محمد حماقي خوض تجربة التمثيل في الأيام القليلة المقبلة، أي عقب طرح ألبومه الجديد خلال الصيف المقبل، بعد أن تهاطلت عليه عروض المشاركة في عالم التمثيل من طرف منتجين مصريين، وكشف عن هذا الخبر مؤخرا لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استجاب الفنان المصري محمد حماقي للعروض العديدة، التي تلقاها من أجل اقتحام مجال التمثيل من طرف عدة منتجين، حيث شجعه ذلك على قبول خوض هذه التجربة الجديدة، لأنه خلال رد على سؤال طرحته عليه إحدى معجباته عبر موقع “تويتر”، بخصوص رأيه في إمكانية أن يكون ممثلا، اعترف محمد حماقي بصراحة أنه بالفعل فكر في الموضوع وسيقوم بهذه الخطوة مباشرة بعد الانتهاء من ألبومه الجديد، وأوضح حماقي في نفس المقام يقول بأنه سيشارك في فيلم سينمائي وليس عمل درامي.

وفضل عدم الكشف عن أي تفاصيل بخصوص العمل السينمائي، الذي يفكر في المشاركة فيه، على اعتبار أن جمهوره عبر “تويتر” تحمس كثيرا لمعرفة المزيد من المعلومات حول مشروع خوضه لتجربة التمثيل، أي تحديد طبيعة الفيلم وقصته، وإن كان سيقدم بعض الأغاني وما إلى غير ذلك من معلومات عادة ما يتشوق المعجبين معرفتها عن المشاريع الفنية للنجوم.

يذكر أن العديد من المطربين المصريين كانوا قد خاضوا تجربة التمثيل قبل محمد حماقي ونذكر من بينهم شيرين عبد الوهاب و حكيم وأنغام وما إلى غير ذلك من فنانين مصرين وعرب.