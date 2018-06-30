بالفيديو محمد رمضان: توسلت لتمثيل مشهد واحد مع عادل امام لكنه رفض

حل الفنان الشاب محمد رمضان ضيفا على الاعلامي أسامه كمال في برنامجه “مساء DMC”.

وتحدث محمد رمضان عن العديد من النواحي الشخصية والعملية في حياته، كما تطرق الى الانتقادات التي توجه اليه مبينا أنه يفعل ما يقتنع به ولا يؤذي غيره.

وصرح محمد رمضان بأنه يتقاضى 45 مليون جنيه في المسلسل الواحد.

وذكر محمد رمضان أنه طلب من محمد عادل امام أن يتوسط له عند والده كي يمثل أمامه في مسلسل “عوالم خفية” ولو بمشهد واحد لكنه رفض.

وأوضح أنه عرض هذا المطلب قبل التصوير بأربعة أشهر، ولا يعلم محمد رمضان السبب وراء هذا الرفض المتكرر من الزعيم.

وقد صرح بأنها لم تكن المرة الأولى، فقد كان من المفترض أن يشارك محمد رمضان في فيلم “حسن ومرقص” وبالفعل تم ترشيحه لأحد الأدوار مع عادل امام والفنان عمر الشريف، لكنه علم أن عادل امام رفض مشاركته للتمثيل أمامه، ومن ثم تم الاستعانة بالفنان الشاب إدوارد ليقوم بالدور عوضا عنه.

وأكد محمد رمضان أنه يحب الفنان عادل امام ويقدره على الرغم من ذلك كله.